Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Niyazi Karakurt yönetimindeki otomobil,Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFADkavşağında Mehmet Fatmaoğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Niyazi Karakurt ve araçta bulunan Mehmet Ali Karakurt, Mustafa Karakurt ve Ahmet Dikme, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

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