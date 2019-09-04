Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
Niyazi Karakurt yönetimindeki otomobil,Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFADkavşağında Mehmet Fatmaoğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Niyazi Karakurt ve araçta bulunan Mehmet Ali Karakurt, Mustafa Karakurt ve Ahmet Dikme, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
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