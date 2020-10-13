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Aktüel Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:22:46 -
Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir şüpheli yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osman K. (20), Safa O.A. (22), Köksal K. (24), Burakhan Ç. (22), Soner D. (21), Umutcan T. (17) ve Coşkun Ö. (21), bir cinayet olayından husumetli oldukları Eray G'nin (43) Alanlı Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

Burada çıkan tartışmaya evde bulunan Göktuğ G. (20), Gökhan G. (19) ve Burakcan A. (20) da dahil oldu.

Kavgaya dönüşen olayda, iki grup birbirine silahlarla ateş etti.

Çeşitli yerlerinden silahla yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Osman K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Eray G, Göktuğ G, Gökhan G. ve Burakcan A'yı ikametin önünde, Safa O.A, Köksal K, Burakhan Ç, Soner D, Umutcan T. ve Coşkun Ö'yü ise hastanede gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili 2 av tüfeği, 3 tabanca, çok sayıda kartuş, kovan ve dolu tüfek fişeği ile tabanca fişeği ele geçirildi.

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