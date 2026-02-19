Samsun'da hırsızlık zanlısı firariye polis kıskıvrak!

Samsun'da hakkında 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve açık ceza infaz kurumundan firar ettiği belirlenen hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde 13 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen O.Ö. (55), Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan detaylı sorgulamasında, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği de tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.