  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:00:56 -
Samsun’da gözaltına alınan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan gözaltına alınan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı