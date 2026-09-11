Samsun'da gaz kaçağını görüntülemek isteyen gazetecilere engel

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı zemin etüdü sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen bilinmeyen gazı kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, yüklenici firma yetkilisinin engellemesiyle karşılaştı. Yetkili, basın mensuplarına "Bana valiyi arattırmayın" dedi.

Doğupark'ta tramvay hattı için zemin etüdü çalışması 10 Eylül akşamı başladı. Sondaj sırasında gaz kaçağı meydana gelince bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; çevrede güvenlik önlemi alınarak alan emniyet şeridiyle kapatıldı.

11 Eylül sabahı emniyet şeridinin yaklaşık 15 metre gerisinde çekim yapan gazetecilere, U.E. isimli firmanın idari biriminde çalıştığı öne sürülen kişi müdahale etti. Kameraların önüne geçerek çekimi engellemeye çalışan şahsın o anları, olay yerinde görüntü alan muhabirin kamerasına yansıdı.

Şahsın gazetecilere, "Bana valiyi arattırmayın. Ben sizin görüntü çekmenize izin vermem. Önünüzde dururum. Çektiğiniz yer sıkıntılı bir yer" dediği duyuldu. Aynı kişinin telefonla valilik ve emniyeti aradığını söylediği görüldü.

Polis, şerit dışında çekime izin verdi

Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi ile görüşmesinin ardından bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, gazetecilerin güvenlik şeridinin dışında kalmak şartıyla görüntü alabileceğini belirtti. Gazeteciler bölgede çekimlerine devam etti; incelemelerde bulunmak üzere SASKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi.

Yanıcılık değeri 99'dan 21,5'e geriledi

AFAD ekiplerinin 10 Eylül akşamı yaptığı ölçümde gazın yanıcılık değeri 99 olarak ölçüldü; 11 Eylül sabahı gerçekleştirilen ölçümde bu değer 21,5 olarak kaydedildi. AFAD ekiplerinden alınan bilgilere göre, son ölçümde gazın yanıcılık seviyesi önemli ölçüde düştü.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürerken, akşam saatlerinde gazla ilgili bir ölçüm daha yapılacağı öğrenildi. Ölçüm sonuçlarının uygun çıkması halinde bölgede alınan güvenlik önlemlerinin kaldırılmasının planlandığı belirtildi.