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Aktüel

Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs gözaltına alındı

Samsun’da FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:51:18 -
Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs gözaltına alındı

Samsun’da FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun il merkezi, Terme ilçesi, İstanbul ve Rize illerinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda; haklarında ByLock kullandıkları, aralarında terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının da olduğu tespit edilen biri aktif öğretmen olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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