Samsun'da FETÖ operasyonu
Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi dün gözaltına alınmıştı.