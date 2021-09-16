  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa ülkesinde aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Belediye Meclisi'nden İBB'ye borçlanma yetkisi! İşte rakam
MSB "teröristlere geçit yok" diyerek duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Bakanlık 'geçit yok' diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu!
Yerel Samsun'da FETÖ operasyonu
Yerel

Samsun'da FETÖ operasyonu

Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:29:00 -
Samsun'da FETÖ operasyonu

Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi dün gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay