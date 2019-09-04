Samsun'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresi Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Demir idaresindeki 55 ABV 983 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Tuzan'ın kullandığı 55 GR 075 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Furkan Demir (23) ve Mustafa Tuzen (69) ile Arslan Sağlam (17), Oğuzhan Yılmazer (2), Meryem Altıntaş (65), Mustafa Pala (64) ve Emine Pala (46) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.