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Aktüel Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:07:02 -
Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde evinde 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince, Sondaj Mahallesi'nde belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.

İkamette arama yapan ekipler, 1 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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