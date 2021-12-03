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Yerel Samsun’da engelliler için işaret diliyle tiyatro gösterimi yapıldı
Yerel

Samsun’da engelliler için işaret diliyle tiyatro gösterimi yapıldı

Samsun'da engellilere yönelik işaret dili anlatımıyla tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:20:00 - 2021-12-03 23:26:27
Samsun’da engelliler için işaret diliyle tiyatro gösterimi yapıldı

İlkadım ilçesinde Düşevi Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli engel gruplarından bireyler katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte ‘Vicdan’ adlı oyun işaret diliyle simultane olarak engelli bireylere aktarıldı.

Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, “TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yüzde 12’si engelli. Aşağı yukarı bu 10 milyon kişi yapıyor. Kamuda da 70 bin engelli birey çalışıyor. Biz buradaki farklılığı bütün engelli arkadaşlarımızı bir araya getirerek, özellikle tiyatronun sonuna kadar işitme engeli olan arkadaşlarımıza işaret diliyle tiyatroyu izlettireceğiz. Sendika olarak burada bir farkındalık yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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Düşevi oyuncusu Ferda Kaynar, “Biz Düşevi oyuncuları olarak 24. yılımızı kutluyoruz. Biz bu 24. yılımızda burayı artık sahne haline getirdik ve 50 kişilik küçük bir sahnemiz var. Bu sahnede kendi oyunlarımızı oynuyoruz. Bu esnada da Büro Emekçileri Sendikası gelip Engelliler Günü’nde engellilere yönelik bir oyun oynayalım dediğinde bizim de ‘Vicdan’ diye bir oyunumuz var. Bir kralla devrik bir liderin vicdan muhasebesi yaptıkları vicdan hapishanesinde kaldıkları bir oyun. Bu oyunu oynamaya karar verdik. İlk defa da işitme engellilere yönelik çeviri yapacak işaret diliyle anlatacak bir çevirmenimiz var. O yüzden bizim için de çok heyecanlı bir şey bu” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık'ı “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. 

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