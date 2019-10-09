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Samsun’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Samsun’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
Samsun’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Samsun’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182’den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, Samsun’da engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Vezirköprü Devlet Hastanesi

Samsun Bafra Devlet Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çarşamba Devlet Hastanesi

Samsun T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

MSB Samsun Asker Hastanesi

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
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