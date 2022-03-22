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Yerel Samsun'da eğitime kar engeli! İşte o ilçeler
Yerel

Samsun'da eğitime kar engeli! İşte o ilçeler

Samsunun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 06:42:00 - 2022-03-22 06:58:36
Samsun'da eğitime kar engeli! İşte o ilçeler

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Mart Salı günü eğitim-öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık ilçesinde tüm okulların yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada Ladik ilçesinde taşımalı sistem kapsamında olan mahallelerden taşıma yapılmayacağı ve öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

Alaçam, Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde bazı okullarda da eğitime ara verileceği duyuruldu.

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