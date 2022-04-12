  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Yerel

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 10:58:00 -
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde 1 kilo 743 gram kubar esrar, 465 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 dolu bandrolsüz makaron, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay