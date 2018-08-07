THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Samsun’da drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de camları kırıldı

Geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de taşlarla camları kırıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 08:25
Samsun’da drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de camları kırıldı

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önünün kesildiğini belirtti. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:25
  1. ambulans
  2. drift
  3. samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinyağı sektörünün duayen ismi vefat etti!
    1. Zeytinyağı sektörünün duayen ismi..
    2. Havayolunda müthiş artış! 120 milyonu..
    3. İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi..
    4. YKS tercihleri bugün başladı
    5. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
    6. En iyi üniversite hangisi?
    7. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    8. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
    9. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
    10. Islak mendil kullananlar dikkat!..
    11. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
    12. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
    13. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
    14. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
    15. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
    16. İşte Benfica Fenerbahçe..
    17. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
    18. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
    19. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
    20. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler