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Samsun'da doğalgaz patlaması 7 işyeri ve 6 araçta hasar meydana geldi

İlkadım ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması hasara neden oldu. Patlamada can kaybı yaşanmazken 7 işyeri ve 6 araçta hasar meydana geldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
Samsun'da doğalgaz patlaması 7 işyeri ve 6 araçta hasar meydana geldi

İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda bir lokantada yoğun doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, SAMGAZ ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. SAMGAZ ekiplerinin çalışmasının ardından çevredeki gaz akışı kapatıldı.

Bomba imha ile olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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7 İŞYERİ VE 6 ARAÇ HASARA YOL AÇTI

Patlama, çevredeki 7 iş yeri ve 6 araçta hasara yol açtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi.

Bazı iş yeri sahipleri olayın ardından gelerek temizlik çalışması yaptı.

Polis patlamanın olduğu yerde güvenlik önlemini sürdürürken SAMGAZ ekiplerinin de çalışması devam ediyor.

Bu arada patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde iş yerlerinin kapalı olduğu caddedeki lokantada patlama meydana geliyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi yere savruluyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
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