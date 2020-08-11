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Aktüel

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:08:06 -
Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve önceki gün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ın (17) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyıdan Yanak'ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Arama çalışmaları, güçlü dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabiliyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

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