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Aktüel Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:08:44 -
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ÇORUM (AA) - Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kaldırıldığı hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da bir pastanede çalışan Merve Gökçe (17), iş yerinden 3 arkadaşıyla hafta sonu tatili için 23 Ağustos'ta gittiği Samsun'da denize girdi.

Bir anda dalgaların arasında kaybolan genç kızı, arkadaşları sahile çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçe, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız, yaşam savaşını kaybetti.

Gökçe'nin cenazesinin, yarın Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde defnedileceği belirtildi.

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