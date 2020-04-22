  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da çocuklar enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı

2020-04-22 15:50:13 -
Samsun'da çocuklar enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çaldı

SAMSUN (AA) - Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde uzaktan eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, İstiklal Marşı'nı enstrümanlarıyla çalarak kutladı.

Müzik öğretmeni Ufuk Gökcan yönetiminde, 9 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, evlerinde müzik aletlerinin başına geçti.

Kimi gitar kimi piyano kimi de sazla İstiklal Marşı'nı çalan öğrencilere, ebeveynleri de tuttukları "Evde kal." yazısıyla eşlik etti.

Müzik öğretmeni Gökcan, öğrencilerin çektiği görüntüleri birleştirerek klip hazırladı.

Gökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çocukların uzaktan eğitim aldığını belirterek, "Bu çalışmayla, 100. yılını kutladığımız bayramın coşkusunu tüm yurda yaşatmak istedik. Çalışmamızı izleyen herkesin 100 yıl önceki coşkuyu hissetmesini istedik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı