0553 313 94 23

Samsun'da bulunan bu yılanı görenler gözlerine inanamıyor

Samsun'da bir vatandaş tarafından bulunan çift başlı yılanı görenler gözlerine inanamıyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:12
Samsun'da bulunan bu yılanı görenler gözlerine inanamıyor

Hayvanlar arasında ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulundu.

BULDUĞUNDA ÇOK ŞAŞIRDI

Yasin Uçar adlı vatandaş, Çarşamba'dan iş için Karakaya Mahallesi'ne doğru giderken yol üstünde 35 santimetre uzunluğunda çift başlı bir yılına rastladı. Çift başlı yılanı bulduğunda çok şaşırdığını söyleyen vatandaş, yılanı Çarşamba'ya getirdi ve iş arkadaşı Beytullah Öztürk'e teslim etti.

"DOĞAL YAŞAMA SALDIK"

İki gün süreyle çevresinde ilgi odağı olan yılanı güneş gözlüğü kabında besleyip baktığını belirten Öztürk, "35 santimetre uzunluğunda siyah renkte olan çift başlı yılanı ne yapmalıyız diye düşündük. Daha sonra, Kirazlık Çay Mahallesi, Değirmenbaşı Caddesi'nde tanıdık bir evin bahçesine yani doğal yaşama yılanı saldık" dedi.

Çift başlı yılanın bulunduğu mahalle Çarşamba'ya ortalama 30 kilometre mesafede bulunuyor.

İşte görenleri şaşkına uğratan çift başlı yılan;

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:12
  1. Çarşamba Ovası
  2. Çarşamba
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
    2. Listede dikkat çeken çocuk istismarı..
    3. İstanbul'da çaldı Afyonkarahisar'da..
    4. Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil..
    5. Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
    6. Bilimde çığır açacak 3. kol deneyi!
    7. Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat..
    8. Diyarbakırlı öğrenciden Ronaldo'ya..
    9. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban..
    10. Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden..
    11. Atilla Taş’tan olay CHP itirafı
    12. Hastaneye 'Şenol Güneş' cezası kesildi
    13. Trabzonspor'a gelebilmek için 'serbest..
    14. Ümit Milli Futbol Takımı'nda İnceefe..
    15. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz..
    16. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    17. Rize'deki şiddetli yağış köy yollarını..
    18. Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?
    19. Uyarılara aldırmayınca, duruşmaya..
    20. ABD'li askerler, teröristlerle sahaya..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...