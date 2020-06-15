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Aktüel

Samsun'da bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili iki kişiden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:41:32 -
Samsun'da bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili iki kişiden biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi Baybars Sokakta silahla yaralanan T.K. (29), Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol bacağından tabancayla yaralandığı belirlenen ve tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler A.Ş. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, A.Ş, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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