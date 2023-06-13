Samsun’da bir çocuk husumetlisini başından vurdu!
Samsun'da dehşet veren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki F.T, husumetlisi 26 yaşındaki S.T'yi pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. F.T'ye ev hapsi verilirken yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Samsun'da dehşet veren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki F.T, husumetlisi 26 yaşındaki S.T'yi pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. F.T'ye ev hapsi verilirken yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Samsun’da dehşet veren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki çocuk husumetlisini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
HUSUMETLİSİNE 1 EL ATEŞ ETTİ
İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydanında yaşanan olayda; İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D., mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.’yi bekledi. Bir süre sonra S.T.’nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı, F.T. ve K.A.D. kaçtı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekipleri, K.A.D.’yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı. F.T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO