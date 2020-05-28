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Aktüel

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:58:26 -
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç hastanelik oldu.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki M.F. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.F. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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