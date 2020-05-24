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Samsun’da bayram sabahı silahla tehlike saçtılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Ramazan Bayramı’nı silahla havaya ateş ederek kutlayan magandalar tehlike saçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:32:38 -
Samsun’da bayram sabahı silahla tehlike saçtılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Ramazan Bayramı’nı silahla havaya ateş ederek kutlayan magandalar tehlike saçtı.


Samsun’da Ramazan Bayramı sabahı silah sıkma geleneği nedeniyle şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Bayram magandaları Ramazan’ı kana bulayabileceklerini hiç düşünmeden silahlarını ateşlediler. Evlerde kalan vatandaşların can güvenliklerini hiçe sayan magandalar huzur bozdu.


Silahlar susmazken polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Silahla ateş edenler tespit edilmeye çalışıldı.

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