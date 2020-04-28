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Aktüel

Samsun'da balkondan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

2020-04-28 21:44:28 -
Samsun'da balkondan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan Y.M'nin 3 yaşındaki kızı Esra M, balkondan beton zemine düştü.

Baba Y.M, kızını bulunduğu yerden alarak özel hastaneye kaldırdı.

Esra M, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.

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