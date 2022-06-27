Samsun'da ayağını yılan sokan minik kız zehirlendi
Çarşamba ilçesindeki bahçede oynayan küçük kızın ayak baş parmağını yılan soktu. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan kızın tedavisi sürüyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yılan dehşeti yaşandı.
Denziler Mahallesi'ndeki 7 yaşındaki G.K. isimli kız çocuğu bahçesinde oynarken sol ayağının baş parmağını yılan soktu.
Küçük kız zehirlenerek tedavi altına alındı
Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre, G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Yılanın soktuğu çocuk Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.