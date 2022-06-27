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Yerel Samsun'da ayağını yılan sokan minik kız zehirlendi
Yerel

Samsun'da ayağını yılan sokan minik kız zehirlendi

Çarşamba ilçesindeki bahçede oynayan küçük kızın ayak baş parmağını yılan soktu. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan kızın tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:24:00 -
Samsun'da ayağını yılan sokan minik kız zehirlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yılan dehşeti yaşandı.

Denziler Mahallesi'ndeki 7 yaşındaki G.K. isimli kız çocuğu bahçesinde oynarken sol ayağının baş parmağını yılan soktu.

Küçük kız zehirlenerek tedavi altına alındı

Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre, G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Yılanın soktuğu çocuk Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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