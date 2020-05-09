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Aktüel

Samsun'da acele kamulaştırma kararı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:24:07 -
Samsun'da acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçesi sınırları içerisindeki bazı taşınmazların ve kent merkezindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınmasına yönelik projenin hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırma kararı verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına göre, Samsun'un Atakum ilçesindeki Çobanözü Mahallesi ile İlkadım ilçesindeki Toybelen Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesince ilan edilen, sanayi gelişim alanı kapsamında bulunan ve özel mülkiyete konu taşınmazların, kent merkezindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınmasına yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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