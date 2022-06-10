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Yerel Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi
Yerel

Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde 87 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 14:30:00 -
Samsun'da 87 bin 400 makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İncesu Yalı Mahallesi Taşocağı Sokağı'ndaki bir araç ile 6301. Sokak'ta bulunan depoda arama yapıldı.

Aramada 32 bin doldurulmuş, 55 bin 400 bandrolsüz boş makaron ile 52 kilogram tütün, 935 TAPDK ve GİB bandrolü, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 manuel sigara sarma makinesi ve çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A. ve E.M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

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