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Aktüel Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi

Çarşamba ilçesinde, narkotik köpeği "Ozon"un da kullanıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:06:49 -
Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 81 kilo esrar, 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekipleri Değincek Mahallesi'nde belirlenen noktalara operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Ozon"un da kullanıldığı operasyonda, bir ev, eve ait eklentiler ile mısır tarlalarında yapılan aramalarda yaklaşık 81 kilo kubar esrar maddesi ile 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


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