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Aktüel

Samsun'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:07:31 -
Samsun'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Eyyüp Ö. (19), Murat K. (27), Muhammet Ali Ç. (19) ve Umut Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Eyyüp Ö. ve Muhammet Ali Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Murat K. ve Umut Y. use adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güzel Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda önceki gece bıçaklı kavga çıkmıştı. İş yeri sahibi Mehmet K. (49), kavgayı ayırmak isteyen Sezai A. (28), garson Batuhan B. (19) ve müşteri Berati K. (36) bıçakla yaralanmıştı.


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