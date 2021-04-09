Samsun’da 1, 2, 3 ve 4. sınıflar uzaktan eğitime mi geçti? Samsun'da 8. sınıflar ve 12. sınıflar uzaktan eğitime mi geçti?

Samsun uzaktan eğtime mi geçildi? Koroanvirüs salgınında açıklana risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında ilk sırada olan Samsun için yeni karar alındı. Buna göre Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. Koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. 60 bin bandını zorlayan vakalar sonrasında okullarla ilgili kararlar artık İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları ve Valilikler tarafından alınıyor. Bu kapsamda da Samsun Valiliği yeni karar aldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, okullarla ilgili alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

Samsun’da 1, 2, 3 ve 4. sınıf uzaktan eğitime mi geçti?

Salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı alınmıştır.

Samsun’da a5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar uzaktan eğitime geçti m?

8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme, yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir.