Samsun'a şehit ateşi düştü

ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un acı haberi Samsun'un Havza ilçesindeki baba evine ulaştı. 24 yaşındaki şehidin acı haberi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Havza'ya bağlı Kamlık Mahallesi'nde yaşayan baba Alper ve Hafize Çon'a verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin evine Havza Belediyesi zabıta personeli tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin baba evinde Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak Şehit Çon ve tüm şehitler için dua edildi. Bekar olan şehidin 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyor.

Şehidin yarın Havza ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.