Samsun’a kültür yatırımları devam ediyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki 5 kültür ve eğitim projesinin toplam proje tutarı 20 milyon 762 bin TL.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı için Samsun’da 5 projesinden 2’si tamamlandı, 3’ünün yapımına devam ediliyor. Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70 sevisinde oldu.

İlkadım ilçesinde yürütülen 8,5 milyon TL’lik Süleyman Paşa Camisi ve Medresesi restorasyon yapım işi ve çevre düzelmesi yapım tamamlandı. 7 milyon 66 bin TL değerindeki İlkadım Taşhan restorasyon işinin yüzde 75’i, 2 milyon 83 bin TL tutarındaki İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yüzde 34’ü ve 2 milyon 715 bin TL proje bedelli Terme Pazar Camisi restorasyon işinin yüzde 30’u tamamlandı.