0553 313 94 23

Samsun’a kültür yatırımları devam ediyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki 5 kültür ve eğitim projesinin toplam proje tutarı 20 milyon 762 bin TL.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Samsun’a kültür yatırımları devam ediyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki 5 kültür ve eğitim projesinin toplam proje tutarı 20 milyon 762 bin TL.


Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı için Samsun’da 5 projesinden 2’si tamamlandı, 3’ünün yapımına devam ediliyor. Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70 sevisinde oldu.


İlkadım ilçesinde yürütülen 8,5 milyon TL’lik Süleyman Paşa Camisi ve Medresesi restorasyon yapım işi ve çevre düzelmesi yapım tamamlandı. 7 milyon 66 bin TL değerindeki İlkadım Taşhan restorasyon işinin yüzde 75’i, 2 milyon 83 bin TL tutarındaki İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yüzde 34’ü ve 2 milyon 715 bin TL proje bedelli Terme Pazar Camisi restorasyon işinin yüzde 30’u tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan Havalimanı’na İHA ile saldırdı
    1. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    2. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    3. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    4. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    5. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    6. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    7. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    8. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    9. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    10. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    11. Para Halter Dünya Şampiyonası
    12. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    13. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    14. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    15. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    16. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    17. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    18. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    19. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    20. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    21. Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde..
    22. Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis..
    23. DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kişi..
    24. Ordu’da ilginç düğün
    25. "Avrupa'da en fazla amatör maç oynanan..
    26. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    27. Samsun’a kültür yatırımları devam..
    28. Ve Kavala suçunu kabul etti!
    29. (Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki..
    30. Yeni Kaspersky yeni nesil koruma..
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’