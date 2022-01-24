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Yerel Samsun’da yangın faciası! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Yerel

Samsun’da yangın faciası! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece bir evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 12:29:00 - 2022-01-24 12:38:38
Samsun’da yangın faciası! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın zemin kıtından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdiler.

Olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Yangında ölen anne ve oğul otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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