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Aktüel Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede
Aktüel

Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:46:43 -
Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun ve Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ordu'dan gelen aracı dün Canik ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16 kilo 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanmıştı.

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