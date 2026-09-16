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Yerel Samsun ve Hatay'daki 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 53 şüpheliden 21'i adliyede
Yerel

Samsun ve Hatay'daki 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 53 şüpheliden 21'i adliyede

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Samsun ve Hatay'daki 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 53 şüpheliden 21'i adliyede

14 Eylül'deki 'Sokaklar Güvende' operasyonunda Samsun ve Hatay'da 53 kişi gözaltına alındı; 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Samsun ve Hatay'da yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüphelinin 21'i, 16 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden oluşuyor.

Operasyon 14 Eylül'de yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Samsun merkezli olmak üzere Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçeleri ile Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin hedefinde 'uyuşturucu ticareti', 'tefecilik' ve 'yasa dışı bahis'in yanı sıra 'çalışma ve ulaşım hürriyetinin engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'suçluyu kayırma', 'suç örgütü kurma', 'suç örgütlerini övme', 'silahlı paylaşımda bulunma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler vardı.

Aramalarda 280 tabanca mermisi ve uyuşturucu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 280 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 7 yasaklı bıçak bulundu. Çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tahsilata ilişkin not da ele geçirilenler arasında yer aldı.

Uyuşturucu olarak 39,41 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin, 1,67 gram kokain, 15 sentetik hap ve 3,67 gram skunk ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı değerlendirilen 50 mililitre likit amonyak, 7 mililitre likit sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu kullanım aparatı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin şubelerdeki işlemleri sürüyor.

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