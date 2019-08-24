Samsun Valisi'nden sel uyarısı geldi : Uzak durun

Kaymak, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak ve sel ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Terme ilçesinde 82 mahalleden kırsaldaki 11'inde hasar oluştuğunu belirtti.

Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Gaziantep'ten kente gelen tarım işçilerinden 530'unun kaldığı çadırların selden zarar gördüğü anlatan Kaymak, mevsimlik çalışan işçilerin bölgedeki okullara ve ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna alınarak emniyetlerinin sağlandığını aktardı.

Çardak ve Köybucağı Mahallelerinde mahsur kalan 7 kişinin Terme İlçe Jandarma Komutanlığı, Yerli Mahallesi'nde 2 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla, Akbucak Mahallesi'nde de 2 kişinin Terme İtfaiyesi tarafından botla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildiklerini bildiren Kaymak, şöyle devam etti:

"Terme ilçe genelinde sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 ev su altında kalmıştır. Söz konusu evlerde maddi hasar meydana gelmiştir. İlçemizdeki kırsal mahallelere bağlantı yolları büyük hasar gördüğünden dolayı ilçe merkezi ile 12 kırsal mahalleye kara yolu ile ulaşım irtibatı kesilmiştir. İlçe merkezinde 2 yaya köprüsü, Terme Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu tamamen yıkılmıştır. 4 köprü de tedbir amaçlı yaya geçişi ve trafiğe kapatılmıştır. Terme Sanayi Bölgesi'nde aşırı yağış nedeniyle 8 iş yeri kullanılamaz hale gelmiştir. Köybucağı ve Çay Mahallelerinde geçici olarak elektrik kesintisi yapılmıştır. Arızaların giderilme çalışmaları devam etmektedir."

Terme Belediye Başkanlığınca sel felaketinden etkilenenlerin tamamına sıcak yemek verildiğini ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Kaymak, "AFAD tarafından selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerine 250 yatak ve 250 battaniye dağıtılmış, Kızılay tarafından da kuru gıdanın dağıtımına başlanmıştır. Kayıp, ölü ya da yaralı vatandaşımızın olmadığı Terme ilçemizde tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış, meydana gelen maddi hasarın tespitine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

SALIPAZARI'NDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaymak, Salıpazarı ilçesinde ise dün saat 12.00 sıralarında başlayan yoğun yağış ile kırsalda bulunan Kırgıl, Esatçiftliği, Tahnal, Konakören, Yeşil, Cevizli, Çağlayan, Yayla, Karacaören, Karaman, Karaclar, Yenidoğan ve ilçe merkezindeki Mahallelerde su baskınları, heyelan ve mahsur kalma yönünde ihbarlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:



"Kapalı ana grup yollarının açılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve Karayolları ekiplerince çalışmalar yapılmıştır. Ana arterde bulunan yollar yüzde 90 açılmış, ara yolların açılmasına yönelik komşu ilçelerden gelecek takviye ekipler ile çalışma programı düzenlenmiştir. Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde Ahmet Yıldız'ın, kızı ile dere yatağından geçerken sele kapılan merkebini kurtarmak isterken oluşan heyelan neticesinde toprak altında kalarak hayatını kaybettiği yapılan araştırma ile tespit edilmiştir. AFAD'dan 3 ekip Salıpazarı ilçemize gelmiştir. İlçe merkezine bağlı Albak Mahallesi Kümeevleri mevkisinde Bilal Arslan da toprak altında kalmış olup, jandarma ekiplerince çıkartılarak hastaneye sevk edilmiş ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir."

Salıpazarı Belediye Başkanlığınca mevcut iş makinelerine takviye olarak Çarşamba ilçesi ve Samsun merkezden gelen iş makineleri ile ilçe içerisinde su seviyesinin yükseldiği yerlerde mahsur kalan ve kalması muhtemel vatandaş ve araçların tahliyesi için çalışıldığını aktaran Kaymak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Muhtarlar Derneği vasıtasıyla tüm muhtarlara camilerden anons edilmek üzere AFAD tarafından bildirilen sel uyarısına karşı yüksek yerlerde bulunmaları, dere yataklarına inmemeleri ve dikkatli olmaları hususunda bilgilendirme mesajı atılmıştır. Terme Çayı'nın ilçe merkezinde dere yatağı ile birleşmesi neticesinde artan suyun debisiyle ilçe belediyesi yanında bulunan köprü, tedbir olarak araç ve yaya geçişine kapatılmıştır. İlçe merkezinde bulunan tekstil işletmesinde çalışan işçiler tahliye edilmiştir. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle İlçe Devlet Hastanesinin bir bölümü su almıştır. Fındık hasadı nedeniyle gelen ve çadırda kalan tarım işçileri için kapalı spor salonu hazır hale getirilmiştir. Yoğun yağışla ilçe merkezinde bazı iş yerleri su alarak zarar görmüştür. Dün saat 17.00 itibarıyla yağış şiddetini azaltmış, Terme Çayı'ndaki su seviyesi düşmeye başlamıştır. İş makineleri tarafından sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölüm bölüm kapanan ilçe merkezi ve mahalle yollarının açılması için çalışmalar devam etmektedir. Kurumlar arası koordine sağlanmış olup, tüm birimlerimiz vatandaşlarımızla irtibat halindedir."

Risk sona erene kadar vatandaşların ırmak çevresinden uzak durması uyarısında bulunan Kaymak, "Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm birimlerimizle her zaman yanınızdayız. Allah hepimizi daha büyük afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.