  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ve şehit ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:19:32 -
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ve şehit ailesini ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ve şehit ailesine ziyarette bulundu.

İlk olarak şehit Ferdi Yurduseven'in 19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Vali Dağlı ve beraberindekiler burada şehit için dua etti.

Vali Dağlı daha sonra 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbe girişimine karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek açılan ateş sonucu şehit düşen iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt'un annesini ziyaret etti.

Alaçam ilçesinde kızının adının verildiği sokakta yaşayan 72 yaşındaki anne Gülbeyaz Yeşilyurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, aynı ilçedeki şehit Muhammet Ali Aksu ile İstiklal Harbi Gazisi Arif Zengin'in de kabrini ziyaret etti. Alaçam İlçe Müftülüğü tarafından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı