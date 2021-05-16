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Eğitim Samsun Üniversitesi ‎2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Samsun Üniversitesi ‎2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Samsun Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:16:00 -
Samsun Üniversitesi ‎2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Samsun Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Samsun Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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