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Kobi Samsun TSO’dan dijital pazarlama eğitimi
Kobi

Samsun TSO’dan dijital pazarlama eğitimi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 23:25:00 -
Samsun TSO’dan dijital pazarlama eğitimi

Samsun TSO Eğitim Vakfı ve OKA arasında imzalanan “Dijital Pazarlama Yolculuğu: KOBİ’ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi” protokolü kapsamında 10 işsiz gence belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğitim Vakfı ile imzalanan “Dijital Pazarlama Yolculuğu: KOBİ’ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi” protokolü ile 15 KOBİ temsilcisi ve 10 işsiz genç olmak üzere toplamda 25 kişiye eğitim verildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, beş gün süren eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.

Murzioğlu: “Bölgedeki KOBİ’lerin rekabet gücü artacak”

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, beş gün süren eğitim ile dijital pazarlama alanında deneyimli uzmanlardan yararlanmak suretiyle dijitalleşme, geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerin kullanımıyla dönüştürülmesi, bu teknolojilerin işletmelerin faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olması ve dijital kanallar, araçlar kullanarak ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama stratejilerinin uygulanması ve müşterilerle etkileşimde bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. Projenin bölgedeki KOBİ’lerin rekabet gücünü de arttıracağını belirten Murzioğlu, "Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programımız kapsamında uygulanan bu proje, bugün işletmelerin dijital dünyada var olmasını ve büyümesini sağlayan dijital pazarlama süreçleri konusunda yetkin personelin yetişmesini sağlayarak bölgemizdeki KOBİ’lerin rekabet gücünü arttıracak. Proje ile ayrıca, eğitim alan işsiz gençlerimiz inşallah istihdama kavuşacak” dedi.

Dicle: “Desteklerimiz devam edecek”

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de, OKA’nın faaliyet alanları ve bugüne kadar verdiği destekler hakkında bilgi vererek, “Bugün burada destek verdiğimiz projelerden bir tanesin de sonuca ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle en önemli paydaşlarımızdan, proje ortağımız Samsun Ticaret ve Sanayi Odamıza ve projemize destek veren eğitimcilerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Günümüzde işletmelerimiz için dijitalleşme, dijital pazarlama çok önemli. Eğitim sayesinde, özellikle işsiz gençlerimize kollarına taktıkları altın bilezikle istihdam kapıları açılacak. OKA olarak bölgemizin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması yönünde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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