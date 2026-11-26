Samsun iş dünyasının Avrupa pazarındaki rekabet gücünü korumak için yeşil dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye–AB İş Dünyası Diyaloğu II Programı kapsamındaki "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesinin tanıtımı ve ilk farkındalık çalıştayı gerçekleştirildi. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, ‘Yeşil Dönüşüm’, ‘Karbon Yönetimi’ ve ‘Çevre Mevzuatı’ başlıklarında gelişmeler ele alındı.

İş dünyasının çevresel düzenlemelere uyum sürecine katkı sağlamayı amaçlayan çalıştay, Samsun TSO ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başta KOBİ’ler ve sanayi işletmeleri olmak üzere iş dünyasının yeni çevresel düzenlemelere uyum süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan çalıştayda; işletmelerin karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve sürdürülebilir üretim uygulamaları değerlendirildi.

Yeşil dönüşümün önemi

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecinde kaynakların verimli kullanılmasının ve çevresel sürdürülebilirliğin işletmeler açısından giderek daha belirleyici hale geldiğini vurguladı. İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, doğal kaynakların ise sınırlı olduğuna dikkat çeken Beytekin, "Üretirken kullandığımız suyu, enerjiyi ve ham maddeyi verimli değerlendirmek hem doğayı korumak hem de işletmelerimizin geleceğini güvence altına almak için çok önemli. Artık üretim yalnızca ortaya çıkan ürünle sınırlı değil. Fikir aşamasından başlayarak ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar çevre üzerinde bıraktığı etki de önemli bir kriter haline geliyor. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Emisyon Ticaret Sistemi ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin yeni düzenlemeler, işletmelerimizin üretim ve yönetim süreçlerini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor. Bu dönüşüme ne kadar hazır olduğumuz, en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’ndeki rekabet gücümüzü korumamız açısından belirleyici olacak" dedi.

KOBİ’lere danışmanlık desteği

Samsun TSO olarak üyelerini bu dönüşüm sürecinde yalnız bırakmamayı, bilgilendirme ve danışmanlık kapasitelerini güçlendirmeyi önemsediklerini ifade eden Beytekin, "Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü projesini tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırladık. Proje kapsamında 20 KOBİ’mize karbon emisyonlarının ölçülmesi, sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesi ve eylem planlarının hazırlanması için danışmanlık desteği sunuyoruz. SKDM ve sürdürülebilirlik alanında eğitim verdiğimiz 14 gencimizin saha uygulamalarına katılmasını sağlıyor, Samsun’da 50 işletmenin SKDM’ye hazırlık durumunu değerlendirmek üzere saha araştırması gerçekleştiriyor ve Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları yerinde incelemek amacıyla Romanya’ya teknik gezi düzenliyoruz. Çalıştayımızın, firmalarımızın rekabet gücünü artırırken doğal kaynaklarımızı da koruyan bir üretim anlayışına katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm ve karbon düzenlemeleri masaya yatırıldı

Ardından "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesinin amacı, faaliyetleri ve hedefleri tanıtıldı. Program kapsamında Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Stratejiler, Politikalar ve Projeler Bölümü Direktörü Ana Cristina Ionescu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) Romanya ekonomisine, ithalatçı işletmelere ve Türk ihracatçılara etkilerini değerlendirdi. Türkiye-Romanya ticari ilişkileri, işletmelerin uyum sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının da ele alındığı sunumun ardından Niran Armutcu tarafından sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, SKDM, Türkiye’de Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Deneyimler paylaşıldı

Çalıştay kapsamında düzenlenen "Karbon Yönetiminde Firma Deneyimleri" oturumu, Doç. Dr. Andaç Akdemir ve Niran Armutcu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Esma Kavukçu Dikmen, Emir Baş, Gülseren Meral ile Adana Sanayi Odası Proje Geliştirme Uzmanı Mustafa Ağkurt, kurum ve işletmelerinin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Firmaların karbon yönetimi, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm alanında hayata geçirdikleri uygulamaların yanı sıra bu süreçlerde karşılaştıkları güçlükler ve geliştirdikleri çözüm yöntemleri değerlendirildi. Adana Sanayi Odası temsilcisi de sürdürülebilirlik alanında yürütülen kurumsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ortak hedef, sürdürülebilir üretim

Çalıştayla sanayi işletmelerinin çevresel düzenlemelere ilişkin farkındalıklarının artırılması, karbon ve su yönetimi alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Samsun, Adana ve Romanya iş dünyası arasında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.