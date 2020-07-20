Samsun Lise taban puanları 2020 Samsun LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

20 Haziran’da yapılan 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de 2020 LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra tercih heyecanı başladı. Samsun Lise taban puanlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapıyorlar. 2020 Samsun LGS taban puanları MEB tarafından açıklandı. Samsun Fen Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi, Samsun İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç Samsun sınavsız öğrenci alan lise kontenjanları hangileri? İşte detaylar...

Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

LGS yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat

17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

2020 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayınız

2020 yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotu için tıklayınız

LGS tercih kılavuzu için tıklayınız