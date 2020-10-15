  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsun Canik Belediyespor'dan isim değişikliği talebi
Spor

Samsun Canik Belediyespor'dan isim değişikliği talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:20:56 -
Samsun Canik Belediyespor'dan isim değişikliği talebi

SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ismini Samsun 1919 Spor Kulübü olarak değiştirmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle yönetim olarak kulübün ismini değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Yapılan anket sonucu en beğenilen ismin Samsun 1919 Spor Kulübü olduğunu dile getiren Şimşek, "Kulübün isminin değişmesi için federasyona müracaatımızı yaptık. Kulübümüzün adı artık Samsun 1919 Spor Kulübü olacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bak..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay