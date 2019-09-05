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Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri

Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik öfke ve öfke kontrolü semineri düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri

Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik öfke ve öfke kontrolü semineri düzenlendi. Psikiyatrist Gülay Oğuz, personele, “Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenirsek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz” diye seslendi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla personeline yönelik başlattığı e ğitim seminerlerine devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı personeline yönelik düzenlenen seminerde Psikiyatrist Gülay Oğuz, öfke kontrolü, yönetimi, stres oluşumunun sebepleri başlıkları altında bir sunum gerçekleştirdi. Psikiyatrist Oğuz, stres ve buna bağlı meydana gelen olumsuzlukları da anlattı.



“Bakış açımız ve tavrımız çok önemli”


Günlük hayatta karşılaşılan stresli durumların yok edilemeyeceğini ifade eden Psikiyatrist Oğuz, “Buna karşın bakış açımız belirleyebilir, tavrımızı yönlendirebiliriz. Çünkü aşırı stres durumunda bakış açısı ve tavır çok önemlidir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenerek meydana gelebilecek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz” dedi.


Seminer sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Psikiyatrist Oğuz’a plaket takdim ederek seminer için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:03
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