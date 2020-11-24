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Aktüel Samsun Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu öğretmenler için şarkı söyledi
Aktüel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu öğretmenler için şarkı söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:47:26 -
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu öğretmenler için şarkı söyledi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Çocuk Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Sen Varken Öğretmenim" şarkısını tüm öğretmenler için seslendirdi.

Bir hafta süren hazırlığın ardından sahne alan çocuklarla klip hazırlandı.

Klip, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlere armağanı olarak sosyal medyada yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, çocukların şarkıyı çok güzel seslendirdiklerini ve güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Akdin, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğretmenlerin gününü kutladıklarını belirtti.

"Yarınlar güzel olacak, yarınlar bizim olacak, sen varken öğretmenim" sözleri ile başlayan, söz ve müziği Sertaç İtgin'e ait şarkının uygulaması ise Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından yapıldı.


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