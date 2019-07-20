Besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralamasıYKS tercihlerinin başlayacağı şu günlerde merak edilmekte. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 150, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği 150 ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi besyo taban puanı 150 oldu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralaması

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

İşe Alım: 150.000

Milli :150.000

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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