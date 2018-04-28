Şampuan obeziteyi tetikliyor!

ŞAMPUAN OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

New York Mount Sinai Tıp Merkezi'nde yapılan bir araştırma, şampuan ve sabun gibi temizlik ürünlerinin yüzde 70'inde bulunan "fitalat" maddesinin iç salgı bezlerinin işlevini sekteye uğrattığını gösteriyor.

ŞAMPUAN HORMANLARIN ÇALIŞMA KAPASİTESİNİ ETKİLİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; endokrin salınımında görülen işlev bozukluğunun, hormonların çalışma kapasitesini etkilediği bulgusuyla karşılaşan uzmanlar, aynı etkiyi oluşturarak uzun vadede obeziteye sebep olan Bisphenol-A maddesinin de plastik su şişelerinde ve biberonlarda bol miktarda bulunduğuna işaret ediyor.

ORGANİK VE KOKUSUZ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Araştırmayı yapan ekipte bulunan Pediatrist Maida Galvez, 330 çocuk üzerinde yapılan çalışma sonucu endokrinel işlev bozukluklarına neden olan bu maddelerin vücut yapısında bir takım değişikliklere neden olduğu görüşünde.

Şampuan, sabun ve kozmetiklerin yüzde 70'inde bulunan 'kimyasal kalorilerden' kaçınmak için organik ve kokusuz ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.