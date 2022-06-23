Şampiyon'un gözü Sivasspor'un kaptanında!
Süper Lig'de transfer çalışmalarında atağa kalkan Trabzonspor, Sivasspor forması giyen tecrübeli futbolcu kaptan Hakan Arslan'ı gündemine aldı.
Süper Lig'de transfer çalışmalarında atağa kalkan Trabzonspor, Sivasspor forması giyen tecrübeli futbolcu Hakan Arslan'ı gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, orta sahada yerli havuzunu genişletmek adına Sivasspor'dan Hakan Arslan'ı radarına aldı.
Yiğido ile iki yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun da, Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ve kariyerinin son dönemini Trabzonspor'da tamamlamayı istediği kaydedildi. Kulüpler arasında yakın zamanda görüşme yapılacak.
DEVAMLILIK İSTİKRARI
Bu sezon Sivasspor formasıyla 41 maça çıkan Hakan Arslan, takımına 1 golle katkı sağladı.
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