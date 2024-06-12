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Spor Şampiyonu açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri
Spor

Şampiyonu açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri

Yeniakit Publisher
2024-06-12 19:01:00 -
Şampiyonu açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi tahminlerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı turnuvayı ülkesi Portekiz'in kazanacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.

Mourinho'nun EURO2024 tahminleri şu şekilde:

Şampiyon: Portekiz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci: İngiltere

Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya

Altın Ayakkabı: Harry Kane

Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham

BALLON D'OR VINICIUS

Öte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.

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