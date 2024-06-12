Şampiyonu açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi tahminlerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı turnuvayı ülkesi Portekiz'in kazanacağını söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.
Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.
Mourinho'nun EURO2024 tahminleri şu şekilde:
Şampiyon: Portekiz
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İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
BALLON D'OR VINICIUS
Öte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.