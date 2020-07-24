Şampiyonluk kutlamaları sırasında dünya yıldızının evi soyuldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Fabinho'nun evine hırsız girdi. Şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olay Fabinho’yu derinden etkiledi.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları belirtildi.
Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.