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Spor Şampiyonluk bekleyen Fenerbahçeli taraftarın on yıllık değişimi!
Spor

Şampiyonluk bekleyen Fenerbahçeli taraftarın on yıllık değişimi!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 13:53:00 -
Şampiyonluk bekleyen Fenerbahçeli taraftarın on yıllık değişimi!

Süper Lig'de on senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin bir taraftarı, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretini iki fotoğrafla özetledi.

Süper Lig'de on senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin bir taraftarı, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretini iki fotoğrafla özetledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olduğunda takvimler Nisan 2014'ü gösteriyordu. Sarı-Kanarya, geride kalan on senede şampiyonluğa ulaşamadı. 2014-2015 sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği 4. Yıldız yarışını kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray beş şampiyonluk gerisine düştü.

Bir Fenerbahçe taraftarı da 2014 ve 2024 yılından iki fotoğrafını paylaşarak hasreti böyle özetledi...

Odatv.com
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